Partner Klaudii El Dursi krytykuje styl jej prowadzenia "Hotelu Paradise". Zwraca uwagę nawet na drobne szczegóły

Z krytycznymi słowami ukochanego Klaudia musiała się zmierzyć już w dniu premiery nowego sezonu reality show. - Było tak nawet teraz, gdy oglądaliśmy pierwszy odcinek szóstego sezonu. Poleciał mój wstęp, w którym jak co odcinek witam widzów. Ja się cieszę, jestem zadowolona, że ładnie wyszłam, a Jacek... mówi do mnie: "Boże, czemu ty tak krzyczysz? Strasznie nienaturalnie to brzmi, musisz ciszej mówić". Na nic moje tłumaczenia, że to były wytyczne od dźwiękowca, bo wiał wiatr i było słychać głośne fale, to dla niego nieważne (śmiech). Ale przynajmniej wiem, że zawsze mówi mi szczerze i często jego uwagi są trafne i biorę sobie je do serca - opowiada serwisowi WP Gwiazdy Klaudia El Dursi.