"Barwy szczęścia". Sandra Staniszewska została mamą! Ciążę trzymała w tajemnicy

"W listopadzie zostałam mamą. Zastanawiałam się, jak Wam o tym powiedzieć… Jakich użyć słów. Wybrałam te najprostsze. Wczoraj, gdy szłam na spacer, byłam mamą. Dziś, gdy to piszę, jestem mamą. Jutro też nią będę. Najpiękniejszy film, który będzie się kręcił do końca mojego życia. Ta perspektywa zapiera mi dech w piersiach, jest we mnie wszystko - miłość, oczekiwanie, radość i strach. Z synem mamy się dobrze. Uwielbiam karmić piersią, a synek chyba uwielbia być karmiony. Na razie nie mówi o tym wprost, ale po jego uśmiechu poznaję, że jest dobrze. Trzymajcie za nas kciuki!" - napisała Staniszewska-Herbich pod zdjęciem, na którym niemal naga karmi malucha.