Julia Wróblewska o chorobie. Prosi fanów o pomoc. "Popołudniami nie da się funkcjonować"

Choć nie chce mówić wprost, co jej dolega, przyznała otwarcie, że sprawa dotyczy zaburzenia osobowości. Aktorka od kilku lat uczęszcza na psychoterapię, bierze leki, a swoimi przemyśleniami dzieli się z fanami. Nie po to, by się pochwalić, ale po to, by zaalarmować wszystkich tych, którzy miewają podobne problemy, a boją się pójść do lekarza. "Wiele osób wciąż jest w błędzie na temat mojej diagnozy. TO NIE DEPRESJA. To jedno z ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI. Nie powiem jeszcze które, by nie przyklejać sobie łatki - pisała na Instagramie w 2020 r.