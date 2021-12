Bartek i Patrycja z "40 konta 20" wciąż razem. Pokazali fotkę z egzotycznych wakacji

Choć w założeniu program "40 kontra 20" miał pokazać, że wiek w miłości nie gra roli, nie wszyscy uczestnicy show byli co do tego zgodni. Bartek od początku zwracał większą uwagę na młodsze koleżanki, mimo że ulubienicą 24-latka była 52-letnia Iza, która trochę mu matkowała. Z czasem jego serce zabiło mocniej do charakternej Patki, która długo nie chciała dać się okiełznać. Gdy Bartek skupił na niej całą swoją uwagę, dziewczyna w końcu doceniła jego wysiłki.