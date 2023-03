"Azja Express". Adam Zdrójkowski upadł. To wyglądało bardzo niebezpiecznie

Gdy wszystkie pary odnalazły symbole, szybko ruszyły w dalszą drogę. Szli pieszo lub łapali stopa. Mieli do przebycia 18 km. Kolejne zadanie wymagało od nich poznania ciekawostek o różnych odmianach kogutów. Cel to dopasowanie nazw ras kogutów do ptaków. Uczestnicy wykonali zadanie niemal bezproblemowo (tylko Łozowski miał złe wspomnienia związane z kurami). I ruszyli do miejsca oddalonego o 130 km razem z filiżankami do parzenia kawy po turecku. Mieli dostarczyć prowadzącej tradycyjnie zaparzone napoje.