Odszedł z Afromental. Mówi wprost, co mu przeszkadzało

Otwarcie mówił o tym, co przeszkadzało mu w zespole i jego działalności. Wyznał, że miał głód tego, by osiągnąć jeszcze więcej i zrobić karierę za granicą. Gdyby jednak zespół chciał zaistnieć np. w Niemczech, musieliby wrócić do grania za darmo i "dokładania się" do interesu. Tym członkowie zespołu nie byli zainteresowani i - jak przyznaje Łozo - czuł, że wystarczyło im to, co wypracowali w Polsce.