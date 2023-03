Awantura w rosyjskiej TV. "On nam każe się poddać!"

Z taką narracją nie zgadzał się Aleksander Kazakow. Rządowy polityk z furią opowiadał, że przedstawiane liczby i dane do "wirtualna rzeczywistość". Drwił z pojęcia "zjednoczony Zachód" i wsparcia militarnego, jakie otrzymuje Ukraina. Kazakow dał jasno do zrozumienia, że Rosja jest gotowa prowadzić działania wojenne do skutku, nie zważając na liczbę zgonów swoich obywateli.