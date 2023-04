Awantura na Netfliksie, czyli pierwszy dobry (?) serial platformy w tym roku

Niemal 100 proc. pozytywnych ocen od widzów i krytyków na portalu Rotten Tomatoes dla "Awantury" Netfliksa to wreszcie jakiś powiew świeżości w odbiorze kolejnych produkcji telewizyjnego giganta. To pierwsza taka sytuacja w tym roku, że netfliksowa produkcja jest tak hołubiona. Serial studia A24 odpowiedzialnego za film "Wszystko wszędzie naraz", który zakasował ostatnie rozdanie Oscarów, podoba się widzom, a my próbujemy dociec... dlaczego. Czy chodzi o to, że każdy z nas wie, jak to jest stracić nad sobą panowanie za kółkiem? A może kreatywność twórców jest tak porywająca, że można im wybaczyć pewne scenariuszowe ślepe zaułki?