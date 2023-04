Arcydzieło Netfliksa. "Awantura" bije na głowę pozostałe produkcje

Oboje są wykończeni pracą. Sęk w tym, że Amy jest właścicielką renomowanego roślinnego biznesu, który właśnie stara się sprzedać za 10 mln dol. Od miesięcy zabiega o względy inwestorki, by jak najszybciej odzyskać spokój i czas dla córki i męża. Z kolei Danny ledwo wiążę koniec z końcem, dorabiając jako złota rączka. Głęboko wierzy jednak w to, że odbije się od finansowego dna i zmieni los swojej rodziny - w wyniku przestępstwa jego rodzice tracą motel i wracają do Korei, a on chce sprowadzić ich z powrotem, zapewniając im bezpieczny byt we własnym domu.