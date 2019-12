"The Walking Dead": zapadł wyrok w sprawie śmierci kaskadera

Zakończył się proces w sprawie odszkodowania, jakiego domagała się od producentów "Walking Dead" rodzina zmarłego na planie kaskadera.

John Bernecker miał 33 lata, gdy w lipcu 2017 roku spadł z wysokości 8 metrów na betonową posadzkę wprost na głowę. Miał spaść na poduszkę do lądowania, ale nie trafił. Rodzina zarzuca produkcji zaniedbanie i oszczędność na środkach bezpieczeństwa. Przedstawiciele wytwórni dowodzili, że to kaskader popełnił błąd.

Po wypadku John Bernecker został natychmiast transportowany helikopterem do szpitala w Atlancie i podłączony do respiratora, następnego dnia zmarł.

John Bernecker pracował jako kaskader prawie 10 lat i brał udział w wielu dużych produkcjach kręconych w Hollywood. Ostatnie filmy jakie zrealizował to "Black Panther", "The Fate of the Furious" i "Logan".