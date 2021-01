Prezes ignoruje listy i telefony. Były dziennikarz Trójki ujawnił kulisy rozstania

O zakończeniu ponad trzydziestoletniej współpracy z radiową Trójką poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Janusz Deblessem. Z jego wpisu na Facebooku wynika, że nie spodziewał się takiej decyzji władz Polskiego Radia, podobnie jak szef Trójki . Jeszcze w wigilię zresztą dziennikarz pojawił się na antenie, a tydzień później poinformował, że od nowego roku w trójkowej ramówce zabraknie jego dwóch audycji. - Nie będzie już "Laboratorium reportażu w Trójce", nie będzie audycji "Gitarą i piórem". Moje listy i telefony do Pani Prezes, pozostały bez odpowiedzi (pocztę wyłączono). Dyrektor Trójki był zaskoczony decyzją. W tym Nowym Roku audycja "Gitarą i piórem" (nazwa zastrzeżona przez Polskie Radio ), obchodziłaby swoje trzydziestopięciolecie - napisał na Facebooku.

Jak napisał Deblessem, podobnie jak wielu dziennikarzy, i on pracował w Trójce od lat mimo wielu zmian dyrekcji i zarządów. Kres przyszedł po 35 latach.

- "Trójka" to był konglomerat, czyli pozornie nie pasujące do siebie elementy, tworzące całość. Nad całością, przez lata, unosił się "duch opiekuńczy", pozwalający - mimo nieuchronnych zmian - całość zachowa . Wspólnota autorów i słuchaczy, bo w dużej części było to radio autorskie. Wydarzenia minionego roku (a i wcześniejsze) zakwestionowały wszystko - czytamy w facebookowym wpisie.