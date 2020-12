Kultowa audycja już nie w Trójce. Wybrzmi za to u konkurencji

Skandale 2020. O nich było naprawdę głośno

- Po prostu nie mamy jeszcze nowego systemu do głosowania, pracujemy nad nim bardzo pilnie. Ale na to trzeba jeszcze trochę poczekać. Mimo to bardzo chcieliśmy wyemitować na naszej antenie "Top Wszech Czasów", bo to audycja, bez której ani słuchacze, ani my nie wyobrażamy sobie Nowego Roku. To trochę jak Boże Narodzenie bez "Kevina..". Dlatego wybraliśmy tym razem nasze najważniejsze utwory, nazywając to wewnętrznie "Topem Zerowym". Niesamowite wyzwanie, ale udało się - stwierdził Stelmach.