Asia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła sporą metamorfozę. Teraz jej nie poznacie

Asia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyjątkowo optymistycznie podeszła do eksperymentu. Wierzyła, że znajdzie w programie swoją drugą połówkę i będzie wieść szczęśliwe życie jak choćby Anita i Adrian z 3. edycji. Nic z tego. Pierwsze schody pojawiły się już podczas wesela i podróży poślubnej. Między nią a jej małżonkiem Adamem nie było żadnej chemii, a po tygodniu zabrakło już nawet chęci do podtrzymania znajomości.Po spotkaniu z psychologiem uczestnicy dali sobie jeszcze jedną szansę. Joanna otworzyła się przed mężem i wyznała, że jej rodzice są przeciwko jej udziałowi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Byli zdania, że nie można wiązać się z kimś, kogo w ogóle się nie zna. Wiadomo też, że Joasia przed programem była w toksycznym związku, a partner nie dbał o jej uczucia. Rodzice mieli córce za złe, że tak długo związana była z kimś, kto jej nie szanował. Mimo tej szczerej rozmowy Adam odpuścił walkę o to małżeństwo. Nie docenił zaangażowania Asi i para podjęła decyzję o rozwodzie.