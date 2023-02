Asia z "Sanatorium miłości" przeszła przez piekło. "W sumie już powinna nie żyć"

Jeździła do Indii, medytowała, skończyła kurs, żeby pomagać ludziom uzależnionym. Założyła nawet fundację. Dziś marzy o tym, by jej dzieci żyły w Polsce, bo sama wróciła do Warszawy dwa lata temu. Chce też nadal pomagać ludziom na szeroką skalę, w czym ma jej pomóc "tajemnicza inwestycja".