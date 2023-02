"Sanatorium miłości": Ewa opowiedziała o związku z młodszym mężczyzną. Wyznała, dlaczego się rozstali

- Byliśmy bardzo dobrym związkiem, ale powiedział mi takie zdanie, w żartach: "Masz takiego młodziaka, że powinnaś go bardzo szanować". Powiedział to, co myślał, a ja nie miałam mu tego za złe. Jeżeli ty człowieku się ze mną źle czujesz i tobie przeszkadza, że jestem starsza, to ze mną nie bądź - wyznała.