Anita z "Sanatorium miłości" o krytyce widzów. Żałuje udziału w show?

Teraz Anita udzieliła wywiadu "Faktowi", w którym opowiedziała o krytyce, która na nią spada po programie: - Nie wiem, co jeszcze mnie dalej spotka, bo mamy przed sobą 6 odcinków. Powiem tak, gdybym miała tę świadomość, którą mam, na pewno bardziej kontrolowałabym się. Podeszłabym do tematu bardziej zachowawczo. To pierwsza moja przygoda z telewizją, nie sądziłam, że każdy gest, każda mina może mieć tak straszny odbiór u widzów.