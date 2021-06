Artur Orzech wraca do radia. Wiemy, kiedy usłyszymy go na antenie

Artur Orzech przez blisko 30 lat współpracował z Telewizją Polską, ale w nagłych okolicznościach zerwano z nim umowę. Dziennikarz ostro odnosił się do całej sytuacji, a swoją działalność przeniósł do YouTube'a. Teraz, w najnowszym filmiku, pochwalił się, że wraca do radia.