Artur Orzech komentował Eurowizję z domu. Nie zawiódł fanów

Dziennikarz zdradził też kulisy komentowania Eurowizji na żywo dla TVP: - Jeśli ktoś myśli, że siedziałem do tej pory podczas Eurowizji w jakimś komforcie, to jest w błędzie. To jest taka płyta paździerzowa, mieści się w niej dwóch komentatorów. Jeśli ma się trochę szczęścia, to jest jakaś klimatyzacja, jak ktoś siedzi bliżej tej rury, to najlepiej w płaszczu. Ale nie o to chodzi, by była wygoda, ale o emocje.