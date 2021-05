Artur Orzech o przegranej Rafała Brzozowskiego na Eurowizji 2021. "Nie dziwię się"

Artur Orzech jest dziennikarzem muzycznym przez lata związanym z radiową Trójką. Od dawna obserwuje i komentuje konkursy Eurowizji. Do tej pory robił to w TVP, jednak tuż przed tegoroczną imprezą zastąpiono go duetem Sikora-Sierocki. Po tegorocznych Orzech półfinałach powiedział nam, co poszło nie tak podczas występu reprezentanta Polski, Rafała Brzozowskiego, i kto może w tym roku wygrać rywalizację.