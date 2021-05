Artur Orzech dotrzymał obietnicy. Skomentuje Eurowizję 2021

- Myślę, że jest taka piątka. Malta spokojnie wejdzie do finału z dzisiejszego półfinału. Mówi się o tym, że wygra Cypr. Mówi się, że może wygrać Destiny z Malty. Rosja na pewno wejdzie, tak mi się wydaje, Ukraina, Litwa pewnie też, choć ja nie jestem ich jakimś wielkim zwolennikiem. Moim numerem jeden w tym roku są Włochy. Najgorsze jest to, że jak coś mi się podoba, to nigdy to nie wygrywa, ale może wreszcie przełamiemy tę żelazną zasadę - dodał.