Anna z "Rolnik szuka żony" lada moment będzie mamą. Zachwala partnera: "marzenia się spełniają"

Mimo iż na pierwszy rzut oka wiele ich dzieli: sześć lat różnicy (ona ma 30 lat, ona 36), bagaż życiowych doświadczeń (on ma już troje dzieci, dla niej będzie to pierwsza pociecha) i to, czym się zajmują (ona rolniczka i właścicielka salonu urody, on właściciel baru), uczucie okazało się silniejsze.