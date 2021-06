Anna Strzałkowska o TVP. Jest zszokowana skalą przeinaczenia

W swoim ostatnim poście na Facebooku wróciła jeszcze raz do tej sprawy. Na wstępie przyznała, że zgodziła się wystąpić w programie na prośbę taty Darii. "Zadzwonił, że będą się zgłaszać dziennikarze, prosił, żebym pomogła. Zawsze uważałam, że to moja powinność i jedyne co mogę zrobić dla wyjaśnienia tej sprawy, to nadać jej rozgłos. Nie sądziłam jednak, że ktoś w bezwzględny sposób będzie chciał to wykorzystać przeciwko mnie" – napisała.