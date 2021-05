TVP chciało powiązać aktywistkę LGBT ze zbrodnią? "Jestem wściekła, że dałam się tak podpuścić"

- Dziennikarz zapytał, czy słyszałam o hipotezie, że to ja mogę stać za tą zbrodnią. Zamarłam. W pierwszej chwili w ogóle nie rozumiałam, co on mówi. Byłam zszokowana. Odpowiedziałam, że brzmi to absurdalnie, zapytałam, skąd wziął taki pomysł. Zaczął mówić o tym, że to historia miłosna, odrzucone awanse... Potrzebowałam chwili, żeby to sobie poukładać.