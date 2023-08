Anna Popek pochwaliła się formą w "Pytaniu na śniadanie". Odsłoniła zgrabne nogi

Prezenterka i aktor zadebiutowali na antenie w długi sierpniowy weekend. Rozmus pokazał, że przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie i zaraz zaczął dokładać starań, by utrzymać w studio wesołą atmosferę od początku do końca programu. Nie przestawał też adorować doświadczonej koleżanki, podkreślając, że to ona była powodem, dla którego zdecydował się dołączyć do ekipy show.