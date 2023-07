Anna Popek jak bumerang. Ciągle wraca do TVP

Pierwszy powrót

Po pewnym czasie Popek postanowiła wrócić do dziennikarstwa. Wiedziała, że do tego niezbędna będzie przeprowadzka do Warszawy. I rzeczywiście - zrobiła to. Mało tego: wróciła także na studia - skończyła podyplomowe Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a potem trafiła na staż do prestiżowego programu "Panorama".