Anna Popek grzmi: "Idzie wojna prawdziwa. Wojna o życie"

Anna Popek, jako że jest jedną z największych gwiazd Telewizji Polskiej, niezbyt często pozwala sobie na opowiadanie o osobistych przekonaniach. Ostatnio jednak nagięła tę zasadę i opublikowała na Instagramie wpis dotyczący strajku kobiet w Polsce . Co ciekawe, dziennikarka nie wspomniała nic o tym, dlaczego Polacy strajkują, nie odniosła się też do wyroku TK ani samego problemu aborcji. Mimo to w sieci rozpętała się burza. Gdy komentarzy zaczęło lawinowo przybywać, Popek po raz kolejny zabrała głos w sprawie. Tym razem znacznie ostrzej .

"Czytam Wasze komentarze, poziom niektórych pominę - i wyłania się taki oto obraz: można mieć własne zdanie pod warunkiem, że będzie to zdanie wspólne. Z protestującymi oczywiście. Jeśli więc odbieracie wolność wyboru człowiekowi, to po co w sprawie wolności wyboru strajkujcie? To jest wewnętrznie sprzeczne. Ale dość tych instagramowych wojenek. Idzie wojna prawdziwa. Wojna o życie. Pisałam Wam, że bliska mi osoba leży pod respiratorem. Tak na marginesie niewielu o jej zdrowie zapytało, to też niezłe świadectwo" - napisała na Instagramie.