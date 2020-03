Anna Mucha nie przejmuje się krytyką. "Karawana jedzie dalej"

Niektórzy uważają, że Anna Mucha jest bardzo surową jurorką w "Dance Dance Dance" i zbyt krytycznie ocenia uczestników. Aktorka nie przejmuje się jednak tym, co o niej mówią.

- Chciałabym wiedzieć, po co jesteś w tym programie? Nie mam poczucia, żebyś była zaangażowana na sto procent w to, co robisz. Zrzuć z siebie maskę, zacznij wyciskać z siebie siódme poty - powiedziała.