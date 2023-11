Anna Karwan zaszalała ze strojem. Tak gwiazda "The Voice of Poland" ubrała się na pokaz mody

Anna Karwan zdobyła sławę, śpiewając w "The Voice of Poland". W show wystąpiła w 2016 r. Trenowała ją Natalia Kukulska. Piosenkarce udało się zająć trzecie miejsce. Wówczas jej kariera ruszyła z kopyta. Teraz Karwan jest bardzo zapracowana. Jeździ po Polsce z koncertami "Tribute to…", wcześniej koncertowała w ramach trasy "Serce". Znalazła jednak chwilę, aby pojawić się na pokazie mody jesiennej kolekcji MMC. Co ciekawe, pokazywane na wybiegu modele zaprojektowano z myślą nie o tej, a kolejnej jesieni z przełomu 2024 i 2025 r.