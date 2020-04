Anna Gacek rusza z nową audycją. Tajemnica nowego projektu rozwiana

Anna Gacek zaś całą swoją energię i uwagę tymczasowo przeniosła do mediów społecznościowych. To tam podziękowała fanom i słuchaczom za wsparcie i to tam zaczęła informować o swoich planach na najbliższy czas.

Dziennikarka nie kryła, że w ostatnim czasie pojawiło się sporo propozycji współpracy. Zaznaczyła jednak, że nie ma zamiaru spieszyć się z decyzją, by móc z namysłem podjąć możliwie najlepszy wybór. Nie oznacza to jednak, że zrobiła sobie przerwę od pracy. Wręcz przeciwnie.

To nie wszystko. Prowadzi także autorski cykl (dostępny m.in. w Audiotece) "Sweet 90s", w którym co piątek dzieli się muzycznymi wspomnieniami o latach 90. Niedawno zaś poinformowała swoich fanów, że już mogą oczekiwać jej kolejnego projekt, dotąd owianego tajemnicą . Zapowiedziała jedynie, że jego premiera odbędzie się w środę, 1 kwietnia.

- To nie jest czas na smutną muzykę! "Don’t Give Up" to piosenki, które dodają skrzydeł. Piosenki nadziei i siły. Stworzone w momentach euforii, by zatrzymać ją w melodiach na zawsze i w chwilach najgorszych, by nigdy nie przestać wierzyć, że i to minie - mówi dziennikarka.