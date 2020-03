Anna Gacek rusza z nowym projektem. Zapowiada go tajemniczo

Anna Gacek zaś całą swoją działalność i energię skupiła tymczasowo na mediach społecznościowych. To tam podziękowała fanom i słuchaczom za ogromne wsparcie, jakie okazali jej w ostatnich tygodniach. To tam także dzieli się refleksjami, jak krok po kroku radzi sobie z niełatwą sytuacją i tam także, jak zawsze, poleca warte uwagi płyty i książki.

Dziennikarka nie kryła też, że od rozstania z rozgłośnią pojawiło się sporo propozycji współpracy. Zaznaczyła jednak, że nie ma zamiaru spieszyć się z decyzją, by móc z namysłem podjąć możliwie najlepszy wybór. Nie oznacza to jednak, że zrobiła sobie przerwę od pracy. Wręcz przeciwnie.

W ostatnim materiale, jaki zamieściła na swoim profilu, opowiadając o twórczości Patti Smith, zapowiedziała, że to nie wszystko, co czeka na jej fanów. Wyjawiła, że pracuje nad nowym projektem, ale jest on jeszcze owiany tajemnicą. Zdradziła jedynie, że… konkretów mogą się spodziewać w najbliższą środę. Jesteście ciekawi?