Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła wyznaniem. Był ślub, ale były też zaręczyny

"Mąż oświadczył mi się na porodówce. [...] Zaraz po porodzie zniknął i już go miałam opierniczać, że mnie zostawił, a tu... cyk, pudełeczko", "Mój mąż miał milion pomysłów na oświadczyny. Zjeździliśmy pół miasta na ten idealny moment. [...] W końcu udało się o czwartej nad ranem w mieszkaniu", "Mój narzeczony oświadczył się z całą kapelą Mariachi, ponieważ jest Meksykaninem. Przyszedł do mnie pod dom o godzinie, której kończyłam pracę z serenadą", "Zestresowany mój przyszły mąż pytał mojego tatę, czy może prosić o rękę córki, a mój dowcipny tata odpowiedział: 'Po co ci jej ręka, weź ją całą'" - pisały użytkowniczki.