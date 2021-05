Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zabrała dzieci do lasu. "Może przestać istnieć"

Ostatnio połączyła przyjemne z pożytecznym, czyli wybrała się w bardzo urokliwe miejsce, by pozować do sesji z dziećmi. "Może zastanawiacie się gdzie zrobiliśmy takie piękne zdjęcia - zaraz za naszym blokiem, kiedyś będąc na spacerze, odkryłam niezwykłe miejsce - to Dolina Prądnika"- zdradziła Szydłowska.