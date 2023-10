Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina porody. Wyznała, czy towarzyszył jej mąż

Anita i Adrian to bohaterowie trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy są żywym przykładem na to, że ten eksperyment (czasami) działa. Dobrani przez ekspertów uczestnicy są ze sobą już pięć lat, a w tym czasie nie tylko zdecydowali się pozostać w relacji, ale i powiększyć rodzinę. I to dwukrotnie!