Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w bikini. Za to bez filtrów i makijażu

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wrzuciła do sieci zdjęcia w samym bikini, choć nie po to, by pochwalić się smukłą figurą i wyćwiczoną talią. Uczestniczka programu TVN chciała się pochwalić efektami opalenizny, o którą zadbała jeszcze przed urlopem.