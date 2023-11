Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ubrała choinkę w listopadzie. Już odlicza do świąt

Na nieco ponad miesiąc przed Bożym Narodzeniem w wielu miejscach w Polsce spadł już, i to nawet obficie, pierwszy śnieg. Nic więc dziwnego, że niektórzy już zaczęli odliczanie do Gwiazdki i poczuli świąteczny klimat. Do tego grona należy m.in. Anita Szydłowska z trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która pokazała się na Instagramie w iście świątecznej stylizacji i scenerii.