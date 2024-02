Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Czy w show można "uciec sprzed ołtarza"? Co z karami? Odpowiedziała

Czy można "uciec sprzed ołtarza" w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"?

Szydłowska odpisała: "Nikogo nie można zmusić do powiedzenia 'tak' ani do zawierania związku małżeńskiego w świetle prawa! Kara jest za niewywiązanie się z umowy, zerwanie jej, ale nie za to, żeby się nie zgodzić. Mimo wszystko - każdy kto dostaje taką szansę, to jest świadom do czego się zgłasza i chce ją wykorzystać. Czasem pierwsze wrażenie jest mylące, trzeba się poznać, żeby po miesiącu świadomie zdecydować. Oczywiście wypowiadam się tylko o swojej edycji, bo nie wiem, jak jest obecnie".