Marek i Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ogłosili nowinę. Uradowani fani gratulują

Zdjęcia były przy okazji promocją salonu jubilerskiego, co nieco zirytowało fanów pary. Zaręczyny oczywiście były autentyczne, ale to niejedyna wspaniała wiadomość. "Był ślub cywilny, wesele i teraz zaręczyny, co będzie dalej? Trzeba się zastanowić nad organizacją ślubu!" - napisała szczęśliwa Kornelia, dając do zrozumienia, że teraz staną z mężem przed ołtarzem. Od razu posypały się w komentarzach gratulacje. Dziewczyna już zapytała swoje fanki o to, jakie rady mają dla niej, co jest dość zastanawiające, bo przecież raz już wybierała suknię i zapraszała gości. Jakich niespodzianek spodziewa się teraz po ślubie kościelnym?