Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo się zmieniła. Trudno ją rozpoznać

Po raz pierwszy spotkali się na ślubnym kobiercu i choć nie jest to najbardziej tradycyjny sposób na poznanie drugiej połówki, oni postanowili dać sobie szansę. Anitę Szydłowską i Adriana Szymaniaka połączył program "Ślub od pierwszego wejrzenia". I choć Adrian od razu zauroczył się Anitą, tak ona na początku nie była do niego stuprocentowo przekonana. Oboje powiedzieli jednak "tak" i od tego momentu wiodą wspólne życie. I choć Anita w programie była naprawdę sympatyczną i uśmiechniętą osobą, przez wielu fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oceniło ją w niezbyt przychylny sposób. Wszystko przez... jej rzęsy. Szydłowska rzeczywiście mogła pochwalić się bardzo długimi rzęsami, jednak nie wszystkim się one podobały. Teraz wygląda nieco inaczej, a rzęsy nie rażą już aż tak.