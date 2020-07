Anita Szydłowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała wózek i maleństwo

Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak zakochali się w sobie w programie " Ślub od pierwszego wejrzenia ". Niedawno świętowali kolejną rocznicę, a teraz są już szczęśliwymi rodzicami. I to dwójki dzieci. Rok temu na świat przyszedł ich upragniony syn. Maluch jest uroczy, a młodzi rodzice świata poza nim nie widzą. W lipcu Anita urodziła dziewczynkę. Niedawno opuściła szpital i od tamtej pory publikuje posty z noworodkiem.

Rodzina wybrała się do Rabki Zdroju, co skłoniło Anitę do wspomnień. Na Instagramie opublikowała zdjęcia z wózkiem i napisała: