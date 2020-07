Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pierwszy raz pokazał zdjęcie z dzieckiem

To nie przeszkadza jednak zarówno Asi, jak i Adamowi, żyć swoim własnym życiem z dala od partnera/partnerki z show TVN.

"Największa miłość i radość w jednym objęciu. Powiedzieć kocham to zdecydowanie za mało" - napisał na Instagramie.

"Bycie tatą to naprawdę coś wyjątkowego" - dodał jeszcze.

Pisze, że jest szczęśliwy, a przecież o to chodziło? Myślicie, że fani programu w końcu przejdą do porządku dziennego z tym, co stało się w finale "Ślubu..."?