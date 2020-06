Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" został ojcem. Hejtują go nieustannie

Miciak zamieścił na Instagramie zdjęcie dziecięcych stópek z wymownym podpisem: "To jest moja mała wielka miłość. Największa duma tatusia". W komentarzach nie brakowało słów gratulacji, ale także bezwzględnego hejtu, z którym Adam mierzy się od finału "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Przypomnijmy, że jego telewizyjne małżeństwo z Joanna Lazer zakończyło się rozwodem, a uczestniczka show oskarżała go przed kamerami, że została oszukana.

Adam nie chciał. Para zupełnie straciła ze sobą kontakt, a uczestnik wyznał później, że dwa dni po ogłoszeniu swojej decyzji (odcinki nagrywano na przełomie lutego i marca 2019 r.) w jego życiu wydarzyło się coś, co uniemożliwiło mu choćby rozmowę z Joanną. Nie chciał jednak powiedzieć wprost, o co chodzi.

- Zranić, to on mnie nie zranił. On mnie po prostu oszukał – mówiła w finale Joanna. Wkrótce zaczęto spekulować, że Miciak już w czasie nagrywania programu ułożył sobie życie u boku innej kobiety. Gdy tylko sprawa wyszła na jaw, internauci zaczęli atakować Adama. Obwiniali go za rozpadł małżeństwa z Joanną i zarzucali mu kłamstwa.