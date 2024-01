Wrócił do sprawy Marka Sierockiego. Wyraźnie dał do zrozumienia, co myśli o koledze z TVP

- Zawirowań [w TVP - red.] nie eksploruję i nie analizuję. Napisałem na Facebooku, że nigdy nie byłem zwolennikiem estetyki Marka Sierockiego i jego występów. Natomiast zastanawiałem się, czy od razu trzeba wykosić wszystkich? To była moja osobista uwaga. W przypadku Marka Sierockiego i jego bardzo długiego stażu w telewizji to ani nie rozpaczałbym, gdyby zniknął, ani nie będę w euforii, jak będzie nadal występował - powiedział Mann, dając do zrozumienia, że losy Marka Sierockiego są mu najwyraźniej obojętne.