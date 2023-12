Andrzej Turski odszedł w wieczór sylwestrowy. "Tata umarł z tęsknoty za mamą"

- Trudno mi o tym mówić, ale mam wrażenie, że mama ojca do siebie wezwała. Jakby wiedziała, że jest tu bez niej coraz bardziej nieszczęśliwy. Data śmierci taty, 31 grudnia, w 43. rocznicę ich ślubu. Nie, to nie może być zwykły przypadek. Ja naprawdę w to wierzę, że tata umarł z tęsknoty za mamą. Pamiętam chwilę, kiedy zadzwonili do mnie ze szpitala, że tata nie żyje. Pomyślałam, że przecież dziś jest rocznica ich ślubu. Niezwykłe. Przedziwne - wyznała Ula Chincz.