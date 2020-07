Andrzej Strzelecki może liczyć na przyjaciół. Trzyma za niego kciuki cała ekipa "Klanu"

Andrzej Strzelecki walczy z poważną chorobą. W marcu wykryto u aktora nieoperacyjnego raka płuc i oskrzeli. W czerwcu okazało się, że szansą dla aktora jest terapia, którą prowadzą placówki w USA. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych w czasie pandemii koronawirusa w przypadku osoby o osłabionej odporności może być jednak ryzykownym posunięciem. Możliwe jest za to sprowadzenie leku do Polski.