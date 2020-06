Zmienił się. TVP nagrało poruszającą rozmowę z chorym aktorem

Andrzej Strzelecki, aktor m.in. z serialu "Klan", jest poważnie chory . Zdiagnozowano u niego nieoperacyjnego raka płuc . Jedyną jego szansą na przeżycie jest drogi lek dostępny w USA. Choroba nie wybiera, a terapia - bez względu na to, czy pacjent jest znany czy nie - często jest poza możliwościami finansowymi danej osoby. Tak jest w przypadku Strzeleckiego.

Pierwszy raz możemy posłuchać, co sam Andrzej Strzelecki mówi o swojej sytuacji.

"Okazało się, że 6 maja na rynek amerykański wprowadzono lek dokładnie na tę mutację mojej choroby, tego mojego genu. Czy to nie jest szczęście? Mam nadzieję, że i tym razem też mnie nie opuści" - przyznaje Strzelecki w nagraniu.

"W aktorstwie najfajniejsze jest to, że człowiek może przez chwilę żyć jakimś innym życiem. Ja jestem w sytuacji w tej chwili takiej, gdzie przestaję być sobą i nie mam na to wpływu. Ten czynnik zewnętrzny to jest choroba, która mnie dorwała" - mówi.