Andrzej Seweryn nie odpuszcza. Zdradził, co zrobiłby Putinowi

Andrzej Seweryn wziął udział w koncercie TVN "Razem z Ukrainą", gdzie zwieńczył swój występ dosadnymi słowami skierowanymi do Władimira Putina. W rozmowie w Radiu Zet skomentował niedzielne wydarzenie. Zdradził też, co zrobiłby prezydentowi Rosji, gdyby go spotkał.