Andrzej Piaseczny nadal chodzi do kościoła. Ostre słowa o hierarchach

- Podobno do telewizji zadzwonił sam "towarzysz Winnicki", jak żartobliwie nazywamy ze znajomymi prezesa Kaczyńskiego – rzecz wzięta z kultowego serialu "Alternatywy 4", pasuje idealnie – powiedział, żeby mnie zdjęli ze wszystkich anten TVP. On sam czy też ktoś w jego imieniu – co to ma za znaczenie? Żartem jest raczej to, że na samej górze zajmują się takimi drobiazgami. Zabronili również rozmawiać ze mną wszystkim mediom zarządzanym przez Orlen. Mówię to nie po to, by się użalać, tylko po to, by przestrzec przed państwem sterowanym przez jednego człowieka. Takie sterowanie wszystkim – również telewizją – przez jednostkę to cecha państw totalitarnych. Nie wiem, gdzie my się za chwilę obudzimy, jeśli ich nie zatrzymamy - wytłumaczył.