Gwiazda "Klanu" martwi się o ojca. Jest w grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem koronawirusem

Pandemia koronawirusa zmusiła stacje telewizyjne do zawieszenia swoich produkcji. Nie ma żadnej pracy też na planie serialu "Klan" , gdzie gra Andrzej Grabarczyk . Aktor ze względów bezpieczeństwa nie widuje się z Wincentym, swoim ojcem, który swego czasu też występował w telenoweli TVP . Obaj są w grupie podwyższonego ryzyka ze względu na swój wiek.

Jak podaje "Życie na gorąco" dzwoni codziennie do taty, ale martwi się o jego zdrowie. Wincenty Grabarczyk miał ostatnio problemy ze zdrowiem, a po śmierci Kazimiery Utraty w 2018 r. zrezygnował z gry w "Klanie" i przeszedł na emeryturę.

Andrzej Grabarczyk nawet proponował ojcu, by na czas pandemii zamieszkał u niego. - Kiedy tylko pojawiły się pierwsze ostrzeżenia przed epidemią koronawirusa i okazało się, że grupą największego ryzyka są ludzie starsi, Andrzej zaproponował rodzicom, by przeprowadzili się do jego otoczonego lasem domu w Legionowie. Chciał ich mieć na oku, ale oni woleli zostać u siebie - mówiła osoba z otoczenia aktora.