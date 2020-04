Debata prezydencka w TVP na specjalnych warunkach. Michał Adamczyk prowadzącym

Debata prezydencka będzie transmitowana na żywo 6 maja (środa) w TVP1 i TVP Info. Jak dowiedział się portal Wirtualne Media , rozmowę poprowadzi znany m.in. z "Wiadomości" Michał Adamczyk. Z powodu koronawirusa goście muszą przybyć do studia na Woronicza bez osób towarzyszących i w gotowym makijażu. Nie będą też mieli zakładanych mikroportów. Debata odbędzie się bez udziału widzów w studiu. TVP nie rozstawi także telebimu przed swoją siedzibą, gdzie przy wcześniejszych debatach gromadzili się widzowie.

Zaproszenie do wzięcia udziału w ok. 60-minutowej debacie zostało rozesłane do wszystkich kandydatów. Dotychczas tylko dwóch potwierdziło swój udział: Mirosław Piotrowski i Krzysztof Bosak.