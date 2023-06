Andrzej Chyra uderza w rząd: "Trzeba odsunąć PiS od władzy"

Chyra widzi jedno rozwiązanie: trzeba iść na wybory. Jego zdaniem, by coś się zmieniło, muszą iść na nie ci, którzy do tej pory nie widzieli w tym sensu. - Wielu ludzi może się teraz bać, mamy poczucie, że PiS zagląda nam do kieszeni, do majtek, do wszystkiego. Na szczęście do kabiny, w której się głosuje, każdy wchodzi sam i skreśla, co chce. Obojętnie, co się ustaliło w domu. To jest twoja tajemnica, to jest to miejsce, gdzie możesz z czystym sumieniem zagłosować, jak chcesz. Wierzę w to, że ci, którzy się wahają, pójdą głosować. Bo ci, którzy wiedzą, że pójdą, pójdą i nic tego nie zmieni.